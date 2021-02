Fem terrordømte avretta i Irak

utenriks

Avrettingane skjedde i Nasiriyah-fengselet i Dhi Qar-provinsen, det einaste fengselet i landet som utfører dødsstraff.

Nasiriyah-fengselet blir gjerne omtalt av irakarar som Al-Hut, det arabiske orda for kval. Kallenamnet kjem av korleis det enorme fengselskomplekset «sluker» menneske.

Rettslege kjelder har opplyst til AFP at det vart utført minst 30 avrettingar i Irak i fjor. Førre månad uttalte styresmaktene at dei hadde over 340 planlagde avrettingar.

Fleire av fjorårets avrettingar vart møtte med fordømming av FN og fleire menneskerettsgrupper.

(©NPK)