Etiopia med nye skuldingar mot norsk professor

utenriks

– Vi er ikkje kjende med at han har fått drapstruslar, opplyser Etiopias ambassade i Stockholm, som er sideakkreditert til Noreg, i ein usignert e-post til NTB.

Ambassaden nektar òg for kjennskap til fråsegna frå leiaren for den etiopiske etterretningstenesta INSA, Shumete Gizaw, som i eit intervju skulda Tronvoll for å vere betalt av TPLF for å spreie desinformasjon om krigen i Tigray-regionen.

– Vi har dessverre ingen informasjon om desse påståtte kommentarane frå Shumete Gizaw, skriv ambassaden.

Grunnlause skuldingar

– Det vi derimot er kjende med, er professor Kjetil Tronvolls repeterte og ugrunna kritikk og grunnlause alvorlege skuldingar mot den etiopiske regjeringa, heiter det vidare.

– Dette ser ein lett i artiklane han har publisert på fleire plattformer og i sosiale medium. Professor Tronvoll gjekk for langt då han var einaste internasjonale observatør av det ulovlege valet som vart halde av det no forbodne Tigray-folkets frigjeringsfront (TPLF) 9. september 2020. Det var eit absolutt brot på Etiopias lover, skriv ambassaden.

Tronvoll er ikkje overraska over påstanden til ambassaden, men avviser skuldingane som blir retta mot han.

Tull

– Dette går tilbake til då eg var der som forskar i september og studerte valgjennomføringa i Tigray. Eg reiste inn med offisielt visum og forheldt meg både til føderale og regionale lover. Det er rett og slett tull å hevde det motsette, seier han til NTB.

– Det er lov å forske på konfliktar og menneskerettsbrot. Sjølv om det ein forskar på er ulovleg, så gjer det ikkje forskinga ulovleg, seier han.

Forferdeleg overgrep

– Etiopiske styresmakter prøver å framstille det som skjer i Tigray, som ein fredeleg politioperasjon, men dette er ein krig der det skjer heilt forferdelege massakrar og overgrep. Titusenvis er drepne og tusenar er utsette for massevaldtekt, seier Tronvoll.

– Propagandaen til styresmaktene er heilt essensiell for å forsvare krigen, det skal ikkje stillast spørsmål ved det som skjer, kritiske røyster skal kneblast, seier han.

