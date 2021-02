Cuba åtvarar Colombia om ELN-angrep

utenriks

– Den colombianske regjeringa fekk ein førespurnad frå Cubas ambassadør Jose Luis Ponce om at ELN planlegg eit påstått terrorangrep, seier forsvarsminister Diego Molano.

Fredsforhandlingane mellom ELN og den colombianske regjeringa fann stad på Cuba, men braut saman etter at geriljaen i januar 2019 plasserte ei bilbombe ved politiakademiet i Bogota. 22 menneske vart drepne.

Delegasjonen til ELN har sidan ikkje kunna returnere til heimlandet og oppheld seg framleis i Havanna.

I eit notat frå den cubanske ambassadøren går det fram at cubanske styresmakter har varsla ELN-delegasjonen i Havanna om at dei er kjende med planen om å gjennomføre eit nytt terrorangrep i Bogota, men at representantane for geriljaen «gav uttrykk for total fåkunne» om planen.

(©NPK)