Dei kan få testane allereie måndag, ifølgje styresmaktene i Seoul. Dei seier òg at kjæledyr som får påvist koronaviruset, må vere i karantene i fjorten dagar.

Styresmaktene påpeikar samtidig at det ikkje er bevis for at dyr overfører viruset til menneske.

Førre veke publiserte styresmaktene retningslinjer for å utføre virustestar på kjæledyr, etter at ein katt i den søraustlege byen Jinju vart testa positiv for covid-19. Det var det første dyret i landet som fekk påvist smitte.

