Politiet bruker vasskanonar mot demonstrantane i Myanmar

utenriks

Etter at det måndag for tredje dag på rad samla seg mange demonstrantar i Yangon, tok politiet vasskanonar i bruk mot folkemengdene, ifølgje AFPs fotograf på staden.

Fotografen melder at to personar vart skadde, og på bilete av hendinga på sosiale medium kan ein sjå to menn kollapse etter å ha vorte spraya ned. Ifølgje demonstrantar er det kjemikaliar i vatnet.

Demonstrantane trassar kuppmakarane og demonstrerer mot kuppet 1. februar. Fredsprisvinnar og regjeringssjef Aung San Suu Kyi har sidan då sete i husarrest etter å ha vunne valet.

I helga var det store demonstrasjonar i Yangon og andre byar i Myanmar. Dei held fram måndag morgon.

– Dette er ein arbeidsdag, men vi går ikkje på jobb sjølv om dei trekkjer oss i lønn, seier den 28-årige fabrikkarbeidaren Hnin Thazin.

Tre fingrar for demokratiet

I hovudstaden Yangon voks ein demonstrasjon seg raskt stor. Demonstrantane samla seg i det viktigaste vegkrysset i hovudstaden. Etter ei kort stund hadde over 1.000 samla seg.

Dei heva tre fingrar i vêret, som har vorte eit symbol på demokratikampen i Søraust-Asia, ropte slagord mot militærkuppet og heldt opp plakatar.

Mindre grupper gjekk vidare mot Sule Pagoda, samlingsstaden for demonstrasjonar mot tidlegare militærjuntaer.

Søndag var over 10.000 ute i gatene og viste misnøye med kuppet. Demonstrantane krev at Aung San Suu Kyi og andre NLD-leiarar blir slopne fri.

Dei yrande demonstrasjonane er ein påminning på om den lange og blodige demokratikampen i Myanmar. Militæret hadde makta i meir enn fem tiår før dei løyste opp i 2012.

Blodig historie

Suu Kyi, som fekk fredsprisen då ho sat i husarrest, vann makta i eit valskred i 2015.

Under åra militærjuntaen styrte, vart det fleire gonger slått hardt ned på demonstrasjonar. Opprøret i 1988 førte til fleire tusen, kanskje hundretusen, drap.

Så langt har det ikkje komme meldingar om samanstøytar under demonstrasjonane mot kuppet. Soldatane har overlate handteringa av desse til politiet.

Søndag fekk fleire videoar frå Myawaddy, ein by ved grensa til Thailand aust i landet, mykje merksemd. Dei viste politiet som skaut i lufta for å spreie ei forsamling.

Det har ikkje komme meldingar om at nokon vart skadde.

(©NPK)