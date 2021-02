Klart for historisk riksrettssak i USA

utenriks

Demokratane har teke ut riksrettstiltale mot USAs tidlegare president fordi han i ein tale oppmoda demonstrantar til å «gå mot» Kongressen i protest mot valresultatet.

Ein dryg månad har gått sidan fanatiske Trump-tilhengjarar storma kongressbygningen, noko som resulterte i at fem menneske mista livet, blant dei ei kvinne som vart skoten av politiet inne i bygningen og ein politimann som døydde av skadar dagen etter.

Medan tiltalen i den førre riksrettssaka lydde på maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens gransking av skuldingar om at presidenten prøvde å presse Ukraina til å sverte utfordraren Joe Biden, er den nye tiltalen enklare å stelle seg til.

Med verda som vitne

Ein heil verd var vitne til talen der Trump oppmoda tusenvis av tilhengjarar til å «kjempe som helvete» og «gå mot» kongressbygningen då USAs folkevalde formelt skulle kunngjere Biden som vinnaren av valet og USAs neste president.

Representanthuset, der Demokratane har fleirtalet, hevdar i tiltalen at Trump åleine har ansvaret for hendingane 6. januar, medan forsvararane argumenterer med at han aldri eggja til destruktiv åtferd og at det er dei som deltok i storminga, som må stillast til ansvar.

Korleis dei to partane skal leggje fram argumenta sine når riksrettssaka opnar i Senatet tysdag, er framleis gjenstand for forhandlingar.

Det blir mellom anna diskutert kor lang tid som skal viast til opningsinnlegga, kor lang tid senatorane får på utspørjinga si og kva vitne som eventuelt skal kallast inn.

Senatorane var vitne

Det ser ikkje ut til å bli snakk om mange vitne, sidan mange av senatorane sjølv var augnevitne og måtte søkje dekning då kongressbygningen vart storma.

– Det er uvanlege omstende. Alt under den første dagen av riksrettssaka vil det vere over 100 vitne til stades, seier demokraten Adam Schiff, som var aktor under den førre riksrettssaka mot Trump.

– Om det trengst fleire vitne blir ei strategisk avgjerd, seier han.

Trump sjølv nektar å vitne, held til på golfklubben sin i Florida og er stengd ute frå sosiale medium som Twitter.

Aktoratet blir derfor venta å presentere omfattande videomateriale, både av talen den dåverande presidenten heldt og sjølve storminga.

Forsvararane til Trump seier at dei vil møte dette ved å vise videoar av demokratar som også brukar sterke ord i talar til tilhengjarane sine.

Historisk

Trump er den første presidenten i historia til USA som blir stilt for riksrett to gonger, og han er òg den einaste som blir stilt for riksrett etter at han har forlate Det kvite hus.

Demokratane vurderte først òg å tiltale han for å undergrave demokratiet og valsystemet med dei gjentekne og ugrunna skuldingane sine om fusk, men fann at det heldt med eitt tiltalepunkt som går ut på oppmuntring til «valdelege, dødelege, øydeleggjande og undergravande handlingar» i samband med storminga av kongressbygningen.

For at Trump skal bli funnen skuldig i tiltalen, må 17 av Republikanaranes senatorar stemme saman med Demokratane, noko som neppe kjem til å skje.

Sjølv om mange republikanarar ønskjer å distansere seg frå Trump og meiner at han har skadd partiet, veit dei samtidig at han har mange tilhengjarar og at dei derfor risikerer sterke reaksjonar og kan få problem med å bli attvalde dersom dei går ut mot han.

Små sjansar

Då republikanarane i Senatet førre månad gjorde eit siste forsøk på å stanse riksrettssaka, var det berre fem republikanske senatorar som stemde saman med demokratane.

Demokratane veit at sjansen for å få Trump dømd er liten, men meiner likevel at det er prinsipielt viktig og riktig å stille den tidlegare presidenten til ansvar for det han gjorde.

Ein av dei fremste støttespelarane Trump har i Kongressen, senator Lindsey Graham, meiner at historia vil dømme Trump for det han gjorde, men at det ikkje skal vere opp til Senatet å dømme han.

– Det er ikkje eit spørsmål om korleis denne saka endar, men når ho endar. Republikanarane kjem til å sjå på denne saka som ei grunnlovsstridig øving, og det einaste spørsmålet er om dei vil innkalle vitne og kor lenge saka vil gå føre seg. Utfallet herskar det ingen tvil om, seier Graham.

(©NPK)