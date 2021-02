Kina blokkerer samtaleappen Clubhouse

utenriks

Fram til no har Clubhouse gitt ei sjeldan moglegheit til usensurert debatt i eit land der ei rekkje sosiale medium er stengde og styresmaktene ryddar unna dissens på nettet. I ei kort stund kom appen seg rundt «Den kinesiske brannmur».

– Ei ung kvinne frå Kina sa nettopp at Clubhouse var første gong ho var på det ekte internettet, skreiv journalist Isabelle Niu på Twitter i helga.

Men no er det altså slutt. Måndag kveld dukka det opp ei feilmelding hos brukarar i Kina, og i kinesiskspråklege samtalerom i appen dreidde diskusjonen seg fort over til å handle om blokkeringa av nettopp Clubhouse.

– Eg såg mange rom der ein diskuterte sensitive spørsmål som forholdet il Taiwan og tenkte at denne appen kom nok ikkje til å få halde på lenge, seier ein kinesiskspråkleg brukar etter stenginga. Ein annan er bekymra for at stenginga blir følgd av ei kartlegging av brukarane.

Clubhouse vart lansert i fjor og er førebels berre tilgjengeleg for Apple-produkt. Appen vart svært populær etter at Tesla-sjef Elon Musk deltok i ein samtale på appen tidlegare denne månaden.

(©NPK)