Frirettsavgjerd etter dykking ved Estonia-vraket

Tingretten i Göteborg meiner det er internasjonal lov som må leggjast til grunn sidan filmteamet opererte frå ein båt med tysk flagg. Dermed har domstolen lytta til argumentasjonen til forsvaret.

– Det var ei ubehageleg kjensle å vere tiltalt for lovbrot. Men i dag er ein glad, og eg håpar at dette er slutten på denne prosessen, seier vrakeksperten Linus Andersson til SVT rett etter at dommen fall måndag formiddag.

Journalisten Henrik Evertsson, som leidde filmteamet, fekk den svenske journalistprisen for innsatsen. Men svenske styresmakter meinte at han og Andersson hadde brote lova om Estonias gravfred.

– Bra for gravejournalistikken

Lova er vedteken av svenske, estiske og finske styresmakter, men ikkje av Tyskland. Med dommen på måndag har tingretten i Göteborg komme fram til at internasjonal lov veg tyngre enn den nasjonale lovgivinga når det gjeld dykking ved ferjevraket.

– Estonia-lova strid i denne delen mot prinsippa i folkeretten om at statar ikkje kan utøve makt over fartøyet til andre statar som er på ope hav, skriv domstolen i ei pressemelding.

Også Evertsson er letta. Han håpar på betre tider for gravejournalistikken.

– Eg håpar dette fører til at gravejournalistikk i framtida vil bli diskutert så breitt som det er gjort no, seier han.

Påtalemakta hadde lagt ned påstand om vilkårsbunden dom og dagbøter. Dommen vil kanskje bli anka sidan det er første gong at den 26 år gamle lova om gravfred ved Estonia blir prøvd i retten.

Vil granske på nytt

Filmteamet sende ein robot ned til vraket i september 2019, 25 år etter at ferja gjekk ned i Austersjøen medan ho var på veg frå Tallinn til Stockholm. 852 menneske omkom i forliset, medan 137 vart redda.

Opptaka frå roboten vart viste i dokumentaren «Estonia – funnet som endrer alt» – laga av det norske filmselskapet Monster, som vart sendt på TVNorge og strøymetenesta Discovery+ i fjor haust.

Sidan har havarikommisjonane i Sverige, Finland og Estland innleidd ei ny gransking av skipstragedien. Svenske styresmakter er òg i ferd med å vedta ei lov som skal gi unntak frå gravfreden såframt dykkingane skjer i regi av svenske, finske eller estiske styresmakter og skal bidra til å oppklare årsaka til forliset.

Ukjende hol

Bileta i dokumentaren viste mellom anna to hol i skroget, som tidlegare ikkje har vore kjende. Det har ført til spekulasjonar om årsaka til forliset kan ha vore ein annan enn at baugporten på ferja opna seg på grunn av underdimensjonerte feste og låsar, slik Den internasjonale havarikommisjonen har konkludert med.

Evertsson har fått mykje ros for dokumentaren, men han har òg hausta kritikk frå somme kollegaer og andre debattantar, først og fremst for korleis materialet vart presentert i dokumentaren.

