EU-topp ber medlemsland donere vaksine til Ukraina

President Volodymyr Zelenskyj har fått kritikk for ikkje å ha skaffa vestlege vaksinar og har bede EU om hjelp. Måndag kunngjorde han at landet søraust i Europa vil starte vaksineprogrammet sitt seinare denne månaden.

Ukraina har 40 millionar innbyggjarar og ventar på åtte millionar vaksinedosar landet er lova gjennom FNs vaksineprogram Covax og opp til fem millionar dosar av den kinesiske vaksinen CoronaVac.

– I tillegg har eg bede medlemslanda våre om å donere delar av vaksinane sine til Ukraina, seier EU-topp Ursula von der Leyen i eit videoinnslag på ein konferanse i Kiev måndag.

Så langt har ikkje Ukraina registrert nokon vaksinar, og Zelenskyj har avvist kravet frå russiskvennlege politikarar om å godkjenne den russiske vaksinen Sputnik V. Zelenskyj åtvara på den same konferansen mot manglande tillit til vaksinar i landet. Ei måling viser at over halvparten av befolkninga seier dei ikkje er klar til å bli vaksinert, sjølv om vaksinen skulle vere gratis.

