Dei minste får komme tilbake på skulen i Danmark – men møter strenge reglar

Elvane i 0. til 4. trinn må halde seg i klassen sin, og det blir ikkje tillate å blande klassar verken for undervisning eller sosialt i friminutta. Barna må halde to meters avstand til alle barn utanfor sin eigen klasse.

I tillegg skal lærarane som hovudregel halde to meters avstand til barna. Læraren får bryte regelen til dømes for å gi trøyst eller viss det er nødvendig for å hjelpe eleven i undervisninga.

All mat skal etast i klasseromma, og lærarane har fått beskjed om at barna bør unngå å syngje eller rope.

Dei eldre skulebarna skal framleis ha digital heimeundervisning.

