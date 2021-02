Danmark gjenopnar skulen for dei minste

utenriks

Rundt 250.000 elevar i 0. til 4. trinn har ikkje vore fysisk på skulen sidan jul, og fekk endeleg komme tilbake måndag. Men når dei no får komme tilbake, er det fleire koronarestriksjonar dei må ta omsyn til.

Dei må halde seg i klassen sin, og det blir ikkje tillate å blande klassar verken for undervisning eller sosialt i friminutta. Barna må òg halde ein avstand på to meter til alle barn utanfor sin eigen klasse.

I tillegg skal lærarane som hovudregel halde ein avstand på to meter til barna. Læraren får bryte regelen til dømes for å gi trøyst eller dersom det er nødvendig for å hjelpe eleven i undervisninga. Det er òg tilrådd at lærarar og personale testar seg frivillig to gonger i veka med hurtigtest.

All mat skal etast i klasseromma, og lærarane har fått beskjed om at barna bør unngå å syngje eller rope. Det vil òg vere mykje handvask og reingjering av klasserom.

Dei eldste må vere heime

Dei eldre skulebarna, frå 5. klasse og oppover, skal framleis ha digital heimeundervisning. I første omgang er det snakk om at dette vil vare til 28. februar, men det kan bli lenger.

Statsminister Mette Frederiksen besøkte ein barneskule på Midtsjælland måndag. Ho seier det framleis er for tidleg å seie når dei eldste elevane kan komme tilbake til skulen, men at det truleg ikkje vil bli før Danmark har ein fullstendig epidemikontroll. Ho grunngir dette med at den britiske mutasjonen av koronaviruset snart kan bli dominerande i Danmark.

– Derfor kan vi ikkje ha ei større gjenopning av Danmark, sjølv om vi sjølvsagt gjerne vil det, sa statsministeren.

Gjenopnar i fleire land

Barneskular og barnehagar i Nederland, som har vore stengde sidan desember, opnar òg opp måndag. Til liks med Danmark oppmodar dei lærarar til å ta hurtigtestar. Utdanningsminister Arie Slob sa under ein pressekonferanse søndag at dei òg diskuterer å gjenopne vidaregåande skular.

Også Austerrike gjenopnar alle skular, men med strengare koronarestriksjonar. Berre dei som har teke ein covid-19 test, får vere fysisk på skulen. For eldre elevar er det innført eit system med skiftarbeid, der dei har to skift i veka.

I Romania har både smittetal og sjukehusinnleggingar sokke, som gjer at regjeringa gjenopnar dei fleste skular. Her har dei delt opp landet i ulike kategoriar: Regionane med lågt smittetrykk er i grøn sone, som betyr at alle elevar kan fysisk vende tilbake til skulen. I dei områda i landet som er i raud sone, får berre barnehagar og barneskular gjenopne måndag.

(©NPK)