Britane endrar ikkje AstraZeneca-bruk

utenriks

Den britiske regjeringa har tillit til den noverande vaksinasjonsplanen sin, skriv vaksineminister Nadhim Zahawi i avisa Telegraph måndag.

Han peikar òg på at sjølv om ein vaksine har redusert effekt når det gjeld å hindre ein infeksjon, så kan han framleis ha god effekt mot eit alvorleg sjukdomsforløp.

Fråsegna kjem etter at Financial Times søndag skreiv om ein studie som viser at den britisk-svenske vaksinen er markant mindre effektiv mot det muterte koronaviruset som først vart oppdaga i Sør-Afrika, enn mot andre variantar.

