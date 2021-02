utenriks

AFPs oversikt over smittetal verda rundt viser at pandemien har roa seg ned globalt. I Sør-Afrika er smittetrykket til dømes halvert den siste veka.

Talet på nye smittetilfelle kvar dag er no under 500.000 for første gong sidan oktober. I snitt blir det no smitta 493.000 menneske av koronaviruset kvar dag.

Det talet har falle med 13 prosent i forhold til førre veke. I midten av januar var smittetrykket rekordhøgt med 725.000 smitta kvar dag.

