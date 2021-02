Omstridd republikanar blir kasta ut av komitear i Kongressen

utenriks

Sjølv om både Republikanarane og Demokratane tidlegare har straffa eigne partifellar ved å ta frå dei verv, har fleirtalet i Representanthuset aldri tidlegare gått inn for å fjerne ein politikar frå det andre partiet.

230 representantar, blant dei 11 republikanarar, stemde for å ta frå Greene verva. 199 stemde imot.

Greene har mellom anna støtta opp om konspirasjonsteorien QAnon, antyda at fleire masseskytingar var iscenesette, og hevda at Nancy Pelosi, fleirtalsleiaren for Demokratane i Representanthuset, er skuldig i landssvik og bør avrettast.

I Kongressen torsdag hadde ho på seg eit svart munnbind der det stod «free speech» (ytringsfridom) med store bokstavar.

Har skremt

Greenes utsegner har vekt harme og redsle i både demokratar og republikanarar i USA. Republikanaranes leiar i Senatet, Mitch McConnell, omtalte denne veka fråsegnene som ein «kreft» for både partiet og nasjonen.

Dei fleste republikanarar stemde mot å fjerne Greene frå komitéarbeidet, men ingen forsvarte dei kontroversielle utspela hennar som har vorte posta på sosiale medium.

Ho har òg fått mykje kritikk for å støtte Donald Trumps påstandar om valfusk.

Komplisert

Demokratane meiner at Greenes oppdikta teoriar og støtte til vald gjorde henne farleg, men for republikanarane har situasjonen vorte meir komplisert.

Sjølv om Trump forlét Det kvite hus for to veker sidan, står støttespelarane hans sterkt i den republikanske veljarbasen.

Dagen før vart det òg bestemt at Liz Cheney skal vere nummer tre for partiet i Representanthuset, sjølv om ho var éin av ti republikanske representantar som har støtta forslaget om å reise riksrett mot Trump.

Den mest konservative fløya i partiet ville nedgradere henne, men fleirtalet ville det annleis.

I fjor mista republikanaren Steve King ansvarsområda sine i ein av Kongressens komitear etter utsegner til The New York Times som vart tolka som støtte til kvit nasjonalisme. King sa sjølv at fråsegnene var tekne ut av kontekst.

Uttrykte noko angar

Greene var medlem av budsjettkomiteen og utdannings- og arbeidskomiteen, noko fleire meinte var upassande med tanke på dei tidlegare utsegnene hennar om skuleskytingar. Ho har som King hevda at media berre tek brotstykke av kva ho har sagt og framstiller henne som noko ho ikkje er.

Avstemminga fann stad nokre timar etter at ho uttrykte anger for nokre av fråsegnene sine.

– Dette var fråsegner som tilhøyrer fortida, og desse tinga representerer ikkje verdiane mine, sa Greene.

I sin rundt ti minutt lange tale omtalte ho seg sjølv som ein «syndar», men ho bad aldri direkte om unnskyldning for retorikken mange har kritisert henne for å bruke.

