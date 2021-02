Navalnyj tilbake i retten – skulda for ærekrenkingar

utenriks

Den 44 år gamle regimekritikaren og korrupsjonsjegeren stod inni eit glasbur då han møtte i retten fredag formiddag. Påstanden om ærekrenkingar mot ein veteran frå andre verdskrigen er ein av fleire rettsprosessar mot Navalnyj etter at han vende heim til Russland i januar.

Saka gjeld ærekrenkingar mot ein tidlegare soldat som stilte opp i ein video til støtte for grunnlovsendringane som gjer at president Vladimir Putin kan sitje ved makta til 2036. Navalnyj delte videoen og omtalte krigsveteranen og andre medverkande som «ei skam for landet», «forrædarar» og «utan samvit».

Saka mot Navalnyj vart innleidd i juni, men vart sett på vent medan han låg på sjukehus etter å ha vorte forgifta i august. I mellomtida har han opphalde seg i Tyskland, der han har fått sjukehusbehandling etter drapsforsøket. Navalnyj vart utsett for den russiske nervegifta novitsjok, men russiske styresmakter avviser at dei stod bak forgiftinga.

