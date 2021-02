Merkel og Macron forsvarer EUs vaksinestrategi

utenriks

Det har komme kritikk mot tempoet i vaksinasjonen i fleire europeiske land. EU har fått kritikk for å vere ein flaskehals i vaksinasjonskampanjen.

– Eg støttar heilhjarta Europas tilnærming. Kva ville folk ha sagt viss land som Frankrike og Tyskland kjempa mot kvarandre om vaksinar, seier Macron etter eit digitalt møte med Merkel fredag.

– Det ville ha vorte eit rot og kontraproduktivt, seier han.

Merkel seier på si side at vaksinasjonen viser at Europa treng å byggje opp produksjonskapasiteten, men at valet om å bestille vaksinar samla gjennom EU var korrekt.

(©NPK)