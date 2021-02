EUs utanrikssjef gjentek krav om å lauslate Navalnyj

utenriks

– Eg har formidla den djupe bekymringa vår til Sergej Lavrov og gjenteke oppmodinga vår om å lauslate Navalnyj og setje i gang ei uavhengig gransking av forgiftinga av han, sa EUs utanrikssjef på ein felles pressekonferanse med den russiske kollegaen sin.

– Vi må innsjå at forholdet mellom oss dei siste åra har vore prega av grunnleggjande usemje og mangel på tillit, sa Borrell.

På veg inn til møtet sa han at forholdet mellom Russland og EU er under stort press, og at Navalnyj-saka er eit botnpunkt. Borrell la likevel til at «det er saker der vi kan og må jobbe saman».

Lavrov sa på si side at han håpa EU vil konsentrere seg om eit pragmatisk og positivt samarbeid.

– Begge sider har stadfesta at dei er interesserte i å behalde og utvide kanalar for dialog, òg om saker der vi har ulike meiningar, sa den russiske utanriksministeren.

Forgifta

Borrell hadde på førehand varsla at han ville bruke besøket i Moskva til å leggje press på russiske styresmakter for behandlinga av Navalnyj. I tillegg er det venta at han vil ta opp den hardhendte behandlinga av dei som har demonstrert mot prosessane mot den kjende regimekritikaren og korrupsjonsaktivisten.

Navalnyj vart denne veka dømd til tre og eit halvt år i fengsel og må truleg sone to og eit halvt år i ein straffekoloni. Han vart arrestert umiddelbart då han vende heim til Russland i januar. Sidan august var han i Tyskland dit han vart flogen for behandling etter å ha vorte forgifta i august.

Europeiske ekspertar har fastslått at han vart utsett for den russiske nervegifta novitsjok. Russiske styresmakter avviser skuldingar om at dei stod bak drapsforsøket.

Tema på ministermøte

Borrells tre dagar lange visitt er første gong ein EU-diplomat på øvste nivå besøkjer landet sidan 2017. Fleire EU-parlamentarikarar stiller spørsmål ved tidspunktet for besøket, som skjer samtidig som fleire land i Europa vil skjerpe sanksjonane mot Russland.

Forholdet til Russland blir tema på eit utanriksministermøte i EU i februar og eit toppmøte i mars.

(©NPK)