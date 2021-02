utenriks

– Eg vil nytte moglegheita til å gratulere Russland. Det er bra for menneskja. Eg er glad for å lese artikkelen i det anerkjende tidsskriftet The Lancet, seier Borrell.

Han håpar Det europeiske legemiddeltilsynet godkjenner vaksinen så han kan nyttast i EU.

– Det ville vore gode nyheiter, seier Borrell.

(©NPK)