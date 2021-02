Biden vil ha slutt på krigen i Jemen

utenriks

Biden og visepresident Kamala Harris besøkte torsdag utanriksdepartementet i Washington, der presidenten heldt sin første store utanrikspolitiske tale.

Besøket i departementet var samtidig symbolsk og eit varsel om at USA under Biden på nytt vil satse på diplomati og samarbeid med allierte for å løyse dei utfordringane verda står overfor.

– Amerika er tilbake, diplomatiet er tilbake, sa Biden i talen.

Presidenten slo deretter fast at USAs militære støtte til Saudi-Arabias krigføring i Jemen er over, og at landet ikkje lenger får kjøpe amerikanske våpen og militært utstyr til bruk i krigen.

– Det må bli slutt på denne krigen, sa Biden.

Humanitær katastrofe

Over 112.000 menneske er ifølgje Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) truleg drepne i krigen, 4 millionar er drivne på flukt og 14 millionar lever på randa av svolt.

USA har forsynt Saudi-Arabia med store mengder våpen og militært utstyr under den seks år lange krigen og har òg bidrege med tankfly og etterretning.

Støtta byrja under president Barack Obama, visstnok for å blidgjere kongedømmet som var rasande over at USA hadde inngått ein atomavtale med Iran.

President Donald Trump argumenterte med at våpensalet til Saudi-Arabia bidrog til å skape arbeidsplassar innan amerikansk våpenindustri, samtidig som han såg på støtta til krigføringa mot Houthi-rørsla som eit ledd kampen mot Iran.

Ei rekkje land har stansa alt sal av våpen, ammunisjon og anna militærmateriell til Saudi-Arabia som følgje av krigføringa i Jemen, blant dei Noreg.

Trassa Kongressen

Representanthuset i Kongressen stemde allereie for to år sidan for å stanse all militær bistand til Saudi-Arabias krigføring i Jemen, men dette vart overprøvd av president Donald Trump.

Generalinspektøren i amerikansk UD, Steve Linick, innleidde gransking av utanriksminister Mike Pompeo for å ha trassa Kongressens vilje, men fekk sparken i mai i fjor.

Noko av det siste Trump prøvde å gjere før han måtte forlate Det kvite hus, var å få gjennom eit våpensal til ein verdi av drygt 4 milliardar kroner til Saudi-Arabia.

Ni dagar før presidentskiftet sette han òg Houthi-rørsla på terrorlista til USA, trass sterke åtvaringar frå FN, hjelpeorganisasjonar og land som Noreg.

– Noreg er djupt bekymra over om USAs avgjerd om å terrorliste Ansar Allah (houthiane) vil forverre den humanitære situasjonen i Jemen, som i utgangspunktet er svært kritisk, sa utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Spesialutsending

Terrorstemplinga av houthiane vil no bli teken opp til ny vurdering, ifølgje USAs nye utanriksminister Anthony Blinken.

Biden vil òg prøve å bidra til ei politisk løysing på konflikten i Jemen og har utnemnt den erfarne diplomaten Timothy Lenderking til spesialutsending, noko USA hadde verken under Obama eller Trump.

Lenderking, som har lang fartstid i regionen, mellom anna ved USAs ambassade i Riyadh, skal no i samarbeid med FN prøve å få partane til å inngå våpenkvile og ein varig fredsavtale.

Saudi-Arabia støttar offisielt Bidens initiativ og understrekar at også dei ønskjer ei politisk løysing, og det same gjer Houthi-rørsla, som etter fleire år med kaos tok kontroll over Sana hausten 2014 og som har kontrollert Jemens hovudstad sidan.

Strategisk alliert

Saudi-Arabia har ikkje kommentert Bidens løfte om stans i militærstøtta til krigføringa i Jemen, men veit at dette neppe vil rokke ved det gode forholdet dei lenge har hatt til Washington.

USA ser på Saudi-Arabia som sin viktigaste strategiske allierte i regionen og kjem til å vidareføre den generelle militærstøtta og samarbeidet med det ultrakonservative kongedømmet, også under Biden.

Men Biden var krass i omtala si av landet under valkampen. Då lova han å gjere Saudi-Arabia «til den pariastaten han faktisk er» og sa at landet «skal få betale prisen» for brota sine på menneskerettane.

– USA vil samarbeide med Saudi-Arabia der vi prioriterer likt, men vil ikkje la vere å forsvare amerikanske interesser og verdiar der dei ikkje gjer det, heiter det i ei fråsegn frå amerikansk UD, gitt att av AP.

