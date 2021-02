Alle mink på danske minkfarmar er avliva

utenriks

Dei siste minkane vart avliva torsdag. Fredag gjennomførte det danske mattilsynet, Fødevarestyrelsen, det endelege tilsynet.

– Det har vore ein lang prosess, og det har vore mykje uvisse rundt dette for minkavlarane. Det er godt at vi no er ferdige, seier veterinærsjef Flemming Kure Marker.

Danmark vedtok i november at over 15 millionar mink skulle avlivast. Det vart likevel etter kvart klart at lovgrunnlaget ikkje var på plass. Før jul vedtok regjeringa ei ny lov, og 15. januar tredde forbodet mot minkhald i kraft.

(©NPK)