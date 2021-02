Svenske Telia-sjefar frikjende for korrupsjon i lagmannsretten

utenriks

Påtalemakta meiner at Telia betalte rundt tre milliardar kroner i bestikkingar i perioden 2007–2010 til dottera til den dåverande diktatoren Islam Karimov for å få tilgang på 3G- og 4G-lisensar for mobiltelefoni.

Dei tre tiltalte, blant dei tidlegare toppsjef Lars Nyberg, har heile tida nekta for alle skuldingar. Lagmannsretten meiner at Karimova ifølgje svensk lov ikkje var ein person som kunne bestikkast, då ho ikkje hadde formell posisjon til å utøve styresmakt. Tingretten kom til same konklusjon.

– Gulnara Karimova fell ikkje inn under den avgrensa krinsen av personar som kunne bestikkast, i samsvar med det svenske lovverket som gjaldt då, skriv lagmannsretten.

Retten skriv at påtalemakta ikkje har kunna bevise at Karimova hadde nokon medverknad med telekomsektoren. Det er heller ikkje klarlagt om det har vore ei nødvendig kopling mellom henne og visse andre personar, eller om nokon annan person har tilbode betaling, skriv lagrettsdommar Kerstin Elserth.

Telia som selskap har betalt styresmaktene i USA og Nederland nesten åtte milliardar i bot og innrømt brot på amerikansk lov om bestikkingar. Formålet med behandlinga ved svenske domstolar har vore å avklare det personlege ansvaret til dei innblanda sjefane, i samsvar med svensk lovgiving.

(©NPK)