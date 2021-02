Sør-Korea foreslår ei meir fleksibel tilnærming overfor Nord-Korea

utenriks

Lee sa dette under ein pressekonferanse i Seoul før samtalen på torsdag mellom USAs president Joe Biden og Sør-Koreas president Moon Jae-in. Leiarane skulle i hovudsak diskutere styrking av samarbeidet mellom landa.

Lee sa òg at ytterlegare sanksjonar i seg sjølv neppe vil vere løysinga, og at Washington bør sjå nærare på kva tidlegare straffetiltak mot Nord-Korea har resultert i.

Opnar for fleire sanksjonar

Nyleg uttalte USAs utanriksminister Antony Blinken at Biden-administrasjonen kan komme til å innføre endå fleire sanksjonar mot Nord-Korea for å tvinge Pyongyang til å avvikle atomprogrammet, men Blinken nemnde òg moglegheiter for å finne andre diplomatiske vegar.

Ekspertar seier at Biden sannsynlegvis ikkje vil ha nokon ein-til-ein-samtalar med Kim med mindre Nord-Korea verkeleg prøver å kvitte seg med atomvåpenarsenalet.

Sørkoreanske styresmakter har tidlegare uttrykt eit ønske om at Biden skal ta opp att forhandlingane med Nord-Korea.

Vil styrkje alliansen

På møtet på torsdag var likevel Biden og Moon samde om behovet for å kartleggje ein «omfattande strategi for Nord-Korea, om mogleg,» ifølgje Moons talsmann, Kang Min-seok.

Møtet blir beskrive som vellukka:

– Eg har nettopp hatt ein flott samtale med president Joe Biden, skreiv Moon på Twitter etter telefonsamtalen torsdag.

– Eg ønskte USAs tilbakekomst velkommen i ei tid med store globale utfordringar som covid-19, klimaendringar og økonomisk polarisering, la han til.

Moon sa at dei to lova å styrkje alliansen mellom dei to landa.

– Vi vil alltid stå samla i arbeidet for fred på Koreahalvøya og for å handtere globale utfordringar, skreiv Moon.

