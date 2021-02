Forskarar skal finne ut om ein kan blande koronavaksinar

utenriks

Vaksinar som blir rulla ut no, krev to dosar. Det betyr òg at dei som lèt seg vaksinere, må få to dosar av same type vaksine, med nokre vekers mellomrom.

Retningslinjer i USA og Storbritannia slår fast at vaksinar frå ulike produsentar ikkje kan brukast om kvarandre, men at ein kan blande ulike vaksinar likevel viss det er tomt for dose nummer to av same vaksine som vart brukt først, eller viss ein ikkje veit kva vaksine den første dosen var.

I den statleg finansierte studien som startar torsdag, skal deltakarane få ein dose med vaksinen frå AstraZeneca, og seinare ein vaksine frå Pfizer, eller omvendt.

Studien skal vare i 13 månader.

