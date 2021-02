Færre svarte har fått koronavaksine i USA

utenriks

Nærare 13 millionar amerikanarar fekk i tidsrommet 14. desember til 14. januar minst éin dose av dei to koronavaksinane som er godkjende for bruk i USA, ifølgje Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Den etniske tilhøyrselen til rundt halvparten av dei vaksinerte, 6,7 millionar, er kjent. Av dei er berre 5,4 prosent identifiserte som svarte, sjølv om svarte ifølgje U.S. Census Bureau utgjer 12,8 prosent av befolkninga.

Svarte amerikanarar er samtidig overrepresentert blant dei som blir smitta og døyr av koronaviruset, viser tal frå styresmaktene.

Ifølgje Marcella Nunez-Smith, som har fått i oppdrag av president Joe Biden å koordinere ein rettvis respons på koronapandemien, har svarte nesten tre gonger så høg risiko (2,9) for å bli innlagd på sjukehus som følgje av covid-19, og har over dobbelt så høg risiko (2,1) for å døy av sjukdommen.

Flest kvite vaksinert

60,4 prosent av dei som fekk vaksine mellom midten av desember og midten av januar, var ifølgje CDC kvite, medan 11,5 var av latinamerikansk opphav.

14 prosent av dei vaksinerte oppgjev å vere av blanda opphav eller tilhøyre andre grupper, som urfolk.

Kvite amerikanarar og amerikanarar av latinamerikansk opphav synest dermed òg å vere underrepresenterte når det gjeld vaksine, sidan dei utgjer høvesvis 72 og 18 prosent av befolkninga.

Desse gruppene er likevel òg underrepresenterte når det gjeld sjukehusinnlegging og covid-19-dødsfall

Medan det i 2020 vart registrert 76 covid-19-dødsfall per 100.000 kvite i USA, og 86 dødsfall blant amerikanarar av latinamerikansk opphav, var delen 124 blant svarte, viser ei oversikt utarbeidde av APM Research Lab.

Berre urfolk har høgare dødsrate blant koronasmitta enn svarte, 133 per 100.000.

Asiatisk opphav

Blant amerikanarar av asiatisk opphav var det «berre» 52 dødsfall per 100.000, men denne gruppa synest samtidig å vere overrepresentert blant dei som har fått vaksine.

Amerikanarar av asiatisk opphav utgjer 5,7 prosent av befolkninga i USA, men utgjorde samtidig 6 prosent av dei som fekk vaksine.

CDC er bekymra over moglegheita for skeiv fordeling av vaksine blant USAs innbyggjarar.

– Meir komplett rapportering av data om etnisitet er heilt avgjerande for at vi raskt skal kunne oppdage og svare på potensielle forskjellar i covid-19-vaksineringen, konstaterer dei.

Kvite nabolag

Fleire faktorar kan spele inn når vaksine skal fordelast i USA. I somme regionar er vaksinestasjonane etablert i typisk kvite nabolag.

Ulik tilgang til internett der ein må bestille vaksinasjon, kan òg spele inn.

Joe Bidens pressetalskvinne Jen Psaki understrekar at presidenten legg stor vekt på at vaksine skal givast til dei som treng det mest.

Biden-administrasjonen prøver å hindre urettvis fordeling av vaksine ved å opprette fleire vaksinesenter, retta mot dei som har høgast risiko for å bli sjuke og døy av viruset, opplyser ho.

Over 27 millionar amerikanarar har til no fått påvist koronasmitte, og talet på koronarelaterte dødsfall nærmar seg 460.000.

