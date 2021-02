utenriks

Det viser ei undersøking som Voxometer har gjort for nyheitsbyrået Ritzau.

Den danske vaksineplanen har som mål at alle som ønskjer å få koronavaksine, skal vere ferdig vaksinerte innan utgangen av juni.

Per no er om lag 1,8 prosent av befolkninga i Danmark ferdigvaksinerte, altså at dei har fått to dosar.

