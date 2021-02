WHO-ekspertar besøkte kinesisk laboratorium

utenriks

Ein kolonne med bilar frakta WHO-teamet gjennom tryggingssjekken og inn på området til Wuhans virologiske institutt der laboratoriet ligg.

– Vi ser fram til ein produktiv dag og til å kunne stille alle dei spørsmåla som vi veit må stillast, sa Peter Daszak, ein av dei amerikanske ekspertane som er med på turen.

Det er over eit år sidan koronaviruset først vart oppdaga i den kinesiske byen Wuhan. Sidan då har over 100 millionar menneske vorte smitta og over 2,2 millionar har døydd, medan delar av verdsøkonomien har vorte lagd i ruinar.

Spekulasjonar

Hovudteorien er at viruset smitta frå flaggermus til menneske via eit anna dyr. Huanan sjømatmarknad i Wuhan, der det vart selt ville dyr, er av kinesiske styresmakter tidlegare utpeika som staden der utbrotet byrja.

Den førre regjeringa i USA meinte at laboratoriet i Wuhan som WHO-ekspertane onsdag besøkte, kan vere staden der koronaviruset først dukka opp. Instituttet forskar på nokre av dei farlegaste sjukdommane i verda.

Kinesiske styresmakter har avvist teorien.

Truleg ingen konklusjon

Det er likevel uklart om besøket til WHO-ekspertane kan gi endelege avklaringar av spørsmåla om opphavet til viruset.

– Det er høgst usannsynleg at vi på ei så kort reise vil få ei veldig grundig forståing eller utvitydige svar om opphavet til viruset, seier Hung Nguyen-Viet, som også er med i teamet, til nyheitsbyrået AFP.

Etter rundt fire timar på laboratoriet i Wuhan drog ekspertane vidare utan å gi ytterlegare kommentarar til journalistar på staden.

Besøkte sjømatmarknaden

I tillegg til laboratoriet har WHO-teamet òg undersøkt andre stader som blir knytte til utbrotet. Søndag tok dei turen til Huanan-marknaden og dei har òg vore innom sjukehusa som tok imot dei første koronapasientane.

Ekspertane har òg besøkt P4-laboratoriet, eit høgtryggingslaboratorium som forskar på ekstremt smittsame sjukdommar, som Ebola, melder det statlege nyheitsmediet Global Times.

Kina har vorte kritisert for hemmeleghald om covid-19-utbrotet, særleg i dei tidlege fasane av pandemien. I ettertid har landet prøvd å endre inntrykket og verke særs vellukka i kampen med å kjempe mot viruset.

WHO-ekspertane besøkte laurdag ei utstilling som hylla virushandteringa til Kina.

