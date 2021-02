Tysk politi fann skarp handgranat i bil

utenriks

Bilen var meld stolen og politiet hadde stoppa han for kontroll. Under inspeksjonen fann dei den skarpe handgranaten. Spesialistar frakta han bort på forsvarleg vis, opplyste politiet tysdag.

Kontrollen skjedde måndag morgon. Då fann politiet òg tre økser, i tillegg til ein pistol utan skot og ei lita mengd narkotika i handveska til den 22 år gamle sjåføren. Sjølv sa ho til politiet at ho ikkje har førarkort.

Fire andre som var i bilen, vart òg arresterte. Alle var påverka av narkotika, ifølgje politiet.

Dei er no sikta for biltjuveri, for køyring utan sertifikat, og for køyring i påverka tilstand, og dessutan brot på narkotika- og våpenlovgivinga.

(©NPK)