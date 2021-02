Tigray-parti hevdar at fleire enn 52.000 sivile er drepne i regionen

utenriks

I fråsegna, som er signert Tigray Independence Party (TIP), Salsay Weyane Tigray (SAWET) og Great Tigray (Baytona), heiter det at verdssamfunnet må gripe inn før ein «humanitær katastrofe av bibelske proporsjoner blir ein realitet».

Valden har ført til at meir enn 3 millionar menneske har vorte fordrivne, og 6,5 millionar har behov for naudhjelp, heiter det vidare. Fråsegna seier ikkje noko om kvar estimatet over talet på drepne kjem frå, og det har ikkje lukkast nyheitsbyrået AP å komme i kontakt med partia.

Etiopiske regjeringsstyrkar innleidde i november ein stor offensiv for å ta kontrollen over Tigray-regionen frå Tigray-folkets frigjeringsfront (TPLF). Det har ikkje komme offisielle tal for talet på døde sidan.

Samtidig har internasjonale hjelpeorganisasjonar bede om betre tilgang til regionen, der avgrensa kommunikasjonsmoglegheiter har gjort det vanskeleg å kartleggje omfanget av valden.

Fredsprisvinnar Abiy Ahmeds regjering gjekk i desember med på å gi hjelpearbeidarar uhindra tilgjenge til regjeringskontrollerte område, men ein månad seinare seier hjelpearbeidarar at dei framleis slit med å nå mange menneske.

(©NPK)