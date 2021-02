Russland opnar for å ikkje trekke seg frå Open Skies-avtalen

utenriks

Russland varsla i januar at landet ville trekke seg frå avtalen som USA forlét i fjor.

Etter samtaler med Sveriges utanriksminister Ann Linde, som er noverande leiar av Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE), sa Russlands utanriksminister Sergej Lavrov tysdag at Russland kan endre meining.

– Dersom USA for fullt følgjer avtalen, står Russland klare til å konstruktivt revurdere den nye situasjonen, sa Lavrov tysdag.

Han understreka at Russland førebels berre har varsla at dei ville trekke seg, og at landa ikkje har gått i gang med dei byråkratiske prosedyrane rundt dette.

