Portugal blir hardt ramma av ei tredje virusbølgje

utenriks

Det er registrert drygt 13.000 koronadødsfall i Portugal, og fleire enn 5.000 av desse har funne stad i januar.

Statsminister Antonio Costa erkjenner at sjukehuset i landet er under «gigantisk press». Regjeringa takka måndag ja til hjelp frå Tyskland, etter at det vart registrert meir enn 300 dødsfall knytt til covid-19 på eitt og same døgn.

Samtidig viste TV-bilete at ambulansar med pasientar stod ventande i kø utanfor Lisboas største sjukehus. Tyskland bidreg med medisinsk personell, 150 feltsenger og respiratorar.

(©NPK)