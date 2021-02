Museveni vil oppløyse norskstøtta demokratifond

utenriks

I eit brev til finansministeren i landet hevdar Museveni at pengar frå fondet Democratic Governance Facility har gått til «å finansiere aktivitetar og organisasjonar som er oppretta for å undergrave regjeringa under dekke av å fremme betre styresett».

Fondet vart oppretta i 2011 av Danmark, Sverige, Irland, Austerrike, Noreg, Nederland, Storbritannia og EU for å støtte statlege og ikkje-statlege grupper i Uganda som arbeider for å fremje menneskerettar, demokrati og styresett i landet.

Museveni hevdar at han aldri vart konsultert då fondet vart oppretta, og han hevdar vidare at fondet – som skal vere på opptil 1,1 milliard kroner – utelukkande blir drive av utanlandske ambassadar i landet.

Fondet har mellom anna støtte lokale menneskerettsgrupper, organisasjonar som kjempar mot korrupsjon og gravejournalistar.

Ugandas statsminister Ruhakana Rugunda har tidlegare hylla bidraget til fondet, medan 76 år gamle Museveni – som har styrt landet sidan 1986, og som nyleg vart attvalt for endå ein periode – openbert er av ei anna oppfatning.

Leiaren i fondet, Nicole Bjerler, har ikkje svart på førespurnader i saka.

Fondet blir drive frå Danmarks ambassade i Uganda, men ifølgje ambassadør Nicolaj A.H. Petersen har styret til fondet enno ikkje har fått nokon formell førespurnad frå Ugandas regjering i saka.

(©NPK)