Miljøorganisasjonar vann fram i fransk klimasøksmål

Domstolen meiner at mangel på handling frå den franske regjeringa har ført til økologisk skade, men seier han vil bruke to månader på å bestemme om det er nødvendig å tvinge regjeringa til president Emmanuel Macron til å innføre tiltak for å kutte utsleppa ytterlegare.

Organisasjonane som står bak søksmålet, fekk støtte av meir enn 2 millionar franskmenn i ein underskriftskampanje. Det er det første klimasøksmålet i landet.

Saka er del av ein innsats frå klimaforkjemparar verda over for å prøve å tvinge regjeringar til å føre ein meir ambisiøs klimapolitikk.

