Støjberg erkjenner at ho gjorde feil, men hevdar ho ikkje braut lova

utenriks

Det er venta at eit fleirtal i Folketinget går inn for å stille Støjberg for riksrett for ein ulovleg asylinstruks frå 2016.

– Eg står ved at det i barnebrudsaka vart gjort feil. Og eg har òg beklaga dei. Men i motsetning til alle de, som om litt trykkjer på den grøne knappen, så var eg til stades. Eg veit at eg ikkje beordra nokon til å gjere noko ulovleg, sa Støjberg frå talarstolen.

– Eg veit kva eg har sagt og gjort, og eg veit at eg ikkje beordra nokon til å gjere noko ulovleg, heitte det vidare.

(©NPK)