Navalnyj dømd til å sone over to år i fengsel

Med tanke på at Navalnyj allereie har sona eitt år av 2014-dommen i husarrest, må han no truleg sone to og eit halvt år i ein straffekoloni. Navalnyjs advokat seier at opposisjonspolitikaren skal anke rettsavgjerda, skriv nyheitsbyrået Reuters.

44-åringen stod oppreist i eit glasbur, og han verka roleg med hendene godt nedi i lommene då avgjerda til retten vart lesen opp.

Straks etter at dommen hadde falle tok Navalnyjs støttespelarar til orde for umiddelbare demonstrasjonar som ein reaksjon på dommen. Navalnyj, som er ein av president Vladimir Putins fremste kritikarar, hevdar at dommen frå 2014 var politisk motivert.

Vart forgifta i fjor

Retten meinte 44-åringen braut vilkåra for dommen for underslag og kvitvasking.

I august i fjor vart Navalnyj akutt sjuk på eit fly på veg frå Sibir til Moskva. To dagar seinare vart han evakuert til Berlin etter kraftig vestleg press.

Der vart det påvist at han var forgifta med nervegifta novitsjok.

Navalnyjs advokatar meiner at han umogleg kunne overhalde meldeplikta overfor russiske styresmakter medan han låg på sjukehus i Tyskland, og at vilkårsdommen derfor ikkje kan gjerast om til dom utan vilkår.

Prøver å skremme

I retten tysdag gjentok Navalnyj skuldinga om at det var Putin som stod bak forgiftinga, noko den russiske presidenten har avvist. Han hevda òg at rettsmøtet var eit forsøk på å skremme russarar frå å utfordre styresmaktene.

– Det viktigaste i denne prosessen er å skremme mange menneske, det er det som er tilfellet, sa Navalnyj.

– Dei set éin person i fengsel for å skremme millionar, sa han.

Protestar

44-åringen vart umiddelbart arrestert då han returnerte til Russland førre månad, noko som utløyste store demonstrasjonar både i Moskva og andre byar.

Arrestasjonen resulterte òg i protestar frå vestlege land, blant dei Noreg.

– Europas stemme er sterkare når vi står saman. Og eg meiner vi no må stå saman for å seie dette: Vi ber om at Aleksej Navalnyj umiddelbart blir sloppen fri, tvitra statsminister Erna Solberg (H).

Store demonstrasjonar

Under demonstrasjonane på søndag vart 5.750 arresterte, over 1.900 av dei i Moskva, og fleire hevdar å ha vorte mishandla av politiet. Dei fleste vart lauslatne etter kort tid, men risikerer bøter eller fengsel i opptil 15 dagar. Nokre er sikta for vald mot politiet.

Navalnyjs medarbeidarar hadde oppmoda til nye demonstrasjonar i samband med rettsmøtet tysdag, og store politistyrkar var på plass utanfor rettslokalet i Moskva då saka opna.

Ifølgje organisasjonen OVD-info skal minst 320 demonstrantar ha vorte arresterte og køyrde bort til ulike politistasjonar tysdag.

Reuters-journalistar på staden melder at dei var vitne til at rundt 60 Navalnyj-tilhengjarar vart arresterte.

Oppteken av forholdet til EU

Putins talsmann Dmitrij Peskov kommenterte tysdag saka mot Navalnyj og sa at han håpa at den ikkje ville påverke Russlands forhold til Europa.

– Vi håpar at dette tøvet, der ein knyter forholdet mellom Russland og EU til ein innsett i eit fengsel, opphøyrer, sa han.

