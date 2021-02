Kvinne tiltalt i Sverige for å ha teke med barnet sitt til IS i Syria

utenriks

Under dekke av å skulle på ferie i Tyrkia, skal kvinna i 2014 ha teke med barnet til ein IS-kontrollert del av Syria. Kvinna var internasjonalt etterlyst og vart arrestert då ho og sonen kom tilbake til Sverige i november.

Faren til guten har i dag eineomsorg for sonen, som no er åtte år gammal. I barnefordelingssaka fastslo Lund tingrett at mora, trass i at faren sa nei, hadde teke med barnet til eit miljø som openbert ikkje er eigna for eit lite barn.

Domstolen meiner mora har vist alvorleg svikt i omsorgsevna si.

