Kjelder: Aung San Suu Kyi er igjen i husarrest

Dermed ser det ut til at ringen er slutta for Suu Kyi (75), som sat i husarrest i lange periodar då Myanmar var eit militærdiktatur.

Den gong var ho i villaen til familien ved ein innsjø i den største byen i landet Yangon. No oppheld ho seg i residensen sin i hovudstaden Naypyidaw, ifølgje fleire kjelder.

Naboar så Suu Kyi innanfor murane rundt eigedommen tysdag morgon, fortel presserådgivar Kyi Toe i partiet til den avsette regjeringssjefen NLD.

– Er bekymra

Også ein av dei folkevalde i partiet stadfestar at Suu Kyi er i bustaden i hovudstaden. Så langt skal det ikkje vere noko som tyder på at ho er i direkte fare.

– Vi fekk beskjed om ikkje å bekymre oss. Men det gjer vi, seier parlamentsmedlemmen til nyheitsbyrået AFP.

Politikaren, som ikkje ønskjer å bli namngitt, blir sjølv halden innesperra. Vedkommande er internert saman med andre folkevalde i eit bustadområde for medlemmer av nasjonalforsamlinga i Naypyidaw.

Også Myanmars president Win Myint blir anteke å vere i husarrest etter militærkuppet måndag.

– 400 politikarar innesperra

Nyheitsbyrået AP har snakka med ein parlamentarikar som seier han er saman med om lag 400 kollegaer i bustadkomplekset i Naypyidaw.

Mannen vil ikkje oppgi namnet sitt av frykt for represaliar. Inne på området er det politifolk, og soldatar patruljerer utanfor, fortel han. Dei folkevalde får lov til å ringje, men ikkje å forlate staden.

Partiet NLD kravde tysdag at alle dei arresterte og internerte politikarane må lauslatast.

– Frigi alle dei internerte, heitte det i ei fråsegn som er lagt ut på Facebook-sida til partiet.

Påstandar om valfusk

I tillegg krev NLD at militæret må godta resultatet av valet i Myanmar i november i fjor. NLD vann ein overlegen siger, men forsvaret hevdar det føregjekk valfusk.

Påstanden har ikkje vorte bevist, men han blir brukt av militæret som ei grunngiving for maktovertakinga.

Myanmar var tidlegare styrt av ein militærjunta, og den spesielle grunnlova i landet sikrar forsvaret stor politisk makt. Likevel har posisjonen til militæret vorte svekt dei siste åra, mellom anna fordi NLD har oppnådd gode valresultat.

Aung San Suu Kyi fekk i 1991 Nobels fredspris for den mangeårige kampen sin for demokrati i Myanmar. I seinare år har ho vorte sterkt kritisert for ikkje å ta til motmæle mot undertrykkinga til militæret av den muslimske rohingya-minoriteten i landet.

Lite informasjon

Då militærkuppet gjekk føre seg måndag, vart telefon- og internettsamband kutta. Dagen etter er det framleis vanskeleg å få informasjon, fortel Danmarks ambassadør i Myanmar, John Nielsen.

– Militæret har overteke stort sett alle TV-kanalane og nokre av dei store nettleverandørane, som dei kan opne og stengje som det passar dei, seier han til nyheitsbyrået Ritzau.

Ambassadøren prøver i staden å få informasjon direkte frå kontaktar rundt om i landet for å få oversikt over situasjonen.

Sjefen for den internasjonale lufthamna i Yangon seier til nyheitsbyrået Reuters at flyplassen vil halde stengt heilt fram til mai.

Samtidig opplyser Telenor at mobilnetta deira i Myanmar er oppe igjen etter å ha vorte stengde under militærkuppet. Det norske selskapet er ein av dei største mobiloperatørane i landet.

