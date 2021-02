Iran testar ny bererakett for satellittar

utenriks

Den statlege kringkastaren IRIB viste måndag opptak av oppskytinga, men gav ingen detaljar om kvar eller når det skjedde.

Tretrinnsraketten har fått namnet Zuljanah og er kalla opp etter profeten Mohammeds barnebarn Imam Husseins hest.

I april i fjor sende Iran opp satellitten Nour-1 i ei bane som går 425 kilometer over jordoverflata.

Teheran oppgir at satellittane i landet samlar inn data knytt til vêr, naturkatastrofar og jordbruk, og at dei ikkje har militær hensikt. USA og Israel fryktar på si side at Iran kan bruke teknologien til å byggje langdistansemissil.

(©NPK)