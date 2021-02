Ukrainas president vil spørje Biden kvifor landet framleis ikkje er med i Nato

utenriks

Avsløringa av kva Volodymyr Zelenskyj aller helst vil ha svar på kjem i eit intervju med nyheitsmagasinet Axios på HBO. For ei dryg veke sidan var den 43 år gamle presidenten gjest i programmet og sa han ville konsentrere seg om på forholdet mellom Ukraina og den transatlantiske alliansen dersom han fekk stille Joe Biden eit spørsmål.

– Eg har eit veldig enkelt spørsmål: «President, hvorfor er vi ikkje i Nato ennå?»

Dersom Ukraina var medlem i Nato, «ville det ikkje blitt noka eskalering i aust», seier Zelenskyj. Sidan 2014 har Ukraina kjempa mot russiskstøtta væpna separatistar i Aust-Ukraina. Konflikten har kosta over 13.000 menneske livet. Presidenten seier den ukrainske hæren ikkje berre kjempar for å verne Ukraina, men Europa.

Ukrainas leiing samarbeider tett med Nato. I Kiev ser ein på Nato-medlemskap som ein måte å styrkje forsvaret mot Russland på. Russarane meiner på si side at Nato prøver å ta seg inn i det som tradisjonelt har vore ein russisk interessesfære.

Zelenskyj seier han vil at forholdet til USA skal gå inn i ein ny fase under Biden etter at Bindes forgjengar Donald Trump for snautt to år sidan bad Zelenskyj starte etterforsking av Biden, som har ein son som sat i styret i eit ukrainsk gasselskap.

