Svensk minister lovar kompromisslaus kamp mot gjengkriminalitet

I alt vart 47 personar drepne i skyteepisodar i 2020, medan 117 vart skadde. Til saman vart det registrert 366 skyteangrep, ifølgje statistikken til svensk politi.

Auken var på 10 prosent målt mot 2019.

– Det er høge nivå, og det er ikkje noko vi kjem til å akseptere eller venje oss til, sa Damberg på ein pressekonferanse måndag.

Han held fast på at det finst regionale forskjellar i statistikken, og seier at talet på sprengingar har minska noko. Over halvparten av skyteepisodane med dødeleg utgang skjer eller har samband med det som i Sverige vert kalla utsett område, sjølv om berre 5,4 prosent av befolkninga bur i slike område.

Ifølgje Damberg vil politiet framover konsentrere seg om å bryte ned rekrutteringa til dei kriminelle gjengane, og dessutan kvele finansieringa. I tillegg skal det satsast på førebyggjande arbeid og arbeidet i kommunane.

– Vi er kompromisslause mot gjengane, seier Damberg.

Sverige har som mål å ha 10.000 fleire politifolk innan 2024, og ifølgje Damberg er ein halvvegs i å nå målet. Det er no tilsett 33.726 politifolk i Polismyndigheten.

