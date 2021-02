Myanmar-kjennar trur folket vil samle seg mot militærkuppet

utenriks

Stokke, som er professor og styreleiar i Myanmarkomiteen, ser det som mest sannsynleg at prodemokratiske krefter i landet no vil samle seg.

– Eg trur ikkje på ein væpna prodemokratisk kamp. Men det er alltid ein reell fare for at militæret vil reagere med maktbruk overfor fredelege demonstrasjonar og at dette kan eskalere konflikten, seier Stokke.

– Det er det lang historie og tradisjon for, og det er absolutt ein reell trussel for at militæret no – ifølgje dei for å rette opp igjen ro, orden og stabilitet – vil seie at dei må bruke maktmiddel, legg han til.

