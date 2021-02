Myanmar-ekspert tviler på om reaksjonen i omverda får betydning

utenriks

– Sjølvsagt er dette alvorleg. Spørsmålet er korleis omverda kjem til å reagere og om det i det heile får noka betydning, noko eg tviler på, seier Lintner.

– Pressar ein for hardt på, så er dei tilbake i det kinesiske grepet, og det var for å komme bort frå det grepet at ein gjennomførte reformene for ti år sidan, seier han.

Myanmars band til Kina, som landet grensar mot i nord, er historisk sterke. Lintner trur ikkje at Kina vil setje ned foten overfor kuppmakarane, men tilpasse seg gjennom handel og støtte.

– Ein vil ikkje at Kina skal ta tilbake innverknaden sin, men det har dei gjort, seier den svenske Søraust-Asia-eksperten.

