Macron speler høgt – seier nei til ny nedstenging

utenriks

I ei veke har den franske regjeringa tilsynelatande førebudd ei ny nedstenging av samfunnet. Men på eit regjeringsmøte fredag sa president Emmanuel Macron at han heller vil skjerpe eksisterande restriksjonar på reise og handel. Fredag vart det vedteke å stengje alle større kjøpesenter, medan innreise frå land utanfor EU vart forboden frå søndag av.

Dermed vel Frankrike ein annan strategi enn nabolanda Tyskland og Storbritannia for å hindre spreiinga av det britiske mutantviruset.

Etter at den andre nedstenginga vart oppheva i desember, har franske styresmakter likevel halde oppe eit strengt portforbod om natta.

Konsekvensar uroar

Kjelder seier til AFP at Macron er bekymra for konsekvensane av ei tredje nedstenging for både økonomien og den mentale helsa til befolkninga.

– Alt tyder på at vi kan få ei ny bølgje på grunn av denne virusvarianten, men kanskje vi kan unngå han takka vere tiltaka vi innførte tidleg, og som den franske befolkninga respekterer, uttalte helseminister Olivier Véran søndag til avisa Journal du Dimanche.

Ifølgje avisa skal Macron òg frykte protestar som dei Nederland har opplevd den siste tida.

Smitten stabil

Veran viser til at i motsetning til fleire andre land har smittetala knapt auka i Frankrike den siste veka. Også andre indikatorar, som mengda av virus i avløpsvatn, verkar tryggjande.

Dødstala i Frankrike er òg langt lågare enn i både Storbritannia og Tyskland. Kvar dag døyr rundt 250 koronasmitta franskmenn.

Macron skal ha teke avgjerda etter at nye utrekningar viser at landet kan greie å stabilisere smittespreiinga på rundt 24.000 nye tilfelle dagleg utan å måtte stengje skular og butikkar og hindre reiser innanlands.

– Sjølv om vegen er smal, må vi ta han, skal Macron ha sagt til ministrane sine på møtet fredag, ifølgje Journal du Dimanche.

Trass råd

Men samtidig trassar han dermed råda til både helseminister Veran og andre toppar i fagmiljøet. Det betyr at han personleg ber eit større ansvar for ei avgjerd som kan vise seg å vere feil.

I ei meiningsmåling søndag seier berre 36 prosent av franskmennene at dei har tillit til regjeringa si handtering av koronapandemien.

Samtidig seier 60 prosent at dei støttar ei ny nedstenging, men at dei ønskjer at skular og butikkar skal haldast opne.

