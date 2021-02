Hedgefond halvert etter Gamestop-tap

utenriks

Fondet starta året med ein forvaltningskapital på 12,5 milliardar dollar, som svarar snautt til 107 milliardar kroner. 53 prosent av dette har gått tapt, seier kjelder til Wall Street Journal.

Ved utgangen av januar var kapitalen rett nok på drygt 8 milliardar dollar, men det inkluderer 2,75 milliardar som er skote inn i fondet etter dei enorme tapa.

Melvin har satsa stort på at Gamestop, ei kjede med spelbutikkar, skulle falle i verdi, men har fått spelentusiastar og småspararar med eit hjarte for å spele på nakken. Dei har mobilisert på nettforumet Reddit og kjøpt Gamestop-aksjar for å presse prisen opp. Dermed har Melvin måtta selje posisjonane sine med milliardtap.

– Berre 47 prosent igjen, seier ein av dei som er med på kampanjen mot Melvin etter nyheitene om at fondet tapte 53 prosent av verdien i januar.

