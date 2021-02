utenriks

I ei fråsegn på Twitter understrekar han at valresultatet i landet må respekterast og at dei som er arresterte i strid med lova, må lauslatast. Både Aung San Suu Kyi og presidenten i Myanmar, Win Myint, vart arresterte under kuppet måndag.

– Eg fordømmer sterkt kuppet i Myanmar, seier Michel i fråsegna.

Også EUs utanrikssjef Josep Borrell og EU-kommisjonsleiar Ursula von der Leyen ber om at demokratiet i landet blir retta opp igjen.

(©NPK)