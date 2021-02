utenriks

– Naypyidaw er heilt lukka, tilgjenget til den internationale flyplassen er stengd og det er mange militære i gatene, fortel ambassadør John Nielsen på telefon frå Yangon.

– At dei militære no vender tilbake etter å ha sete med makta i 50 år, er eit kjempestort tilbakeskritt for demokratiprosessen, seier han.

Nielsen forventar store demonstrasjonar mot kuppmakarane dei kommande dagane.

– Det er vanskeleg å førestille seg at folk vil godta situasjonen, seier han.

(©NPK)