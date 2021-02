Aung San Suu Kyi ber folket om ikkje å godta kuppet

utenriks

Hærsjefen Min Aung Hlaing er utropt til ny leiar i landet etter militærkuppet måndag. Både Suu Kyi, Myanmars president Win Myint og fleire andre politikarar er arresterte.

Men før ho vart teken til fange, skreiv Suu Kyi ei fråsegn der ho ber folk om ikkje å finne seg i det som skjer.

– Eg ber folk om ikkje å akseptere dette og å respondere og heilhjarta protestere mot militærkuppet, heiter det i fråsegna som måndag vart lagd ut på ei av Facebook-sidene til Suu Kyis parti NLD.

I timane etter kuppet vart det raskt klart at verdssamfunnet ikkje er innstilt på å godta det. Vestlege og asiatiske land stod nærast i kø for å fordømme og kritisere maktovertakinga.

USA varslar reaksjonar

– Noreg fordømmer kuppet i natt i Myanmar, sa Noregs utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei fråsegn.

USAs nye utanriksminister Antony Blinken varsla reaksjonar, og også EU og FN kom med kraftige fordømmingar. Japan og India bad om at demokratiet i Myanmar må haldast oppe.

Ein litt meir forsiktig reaksjon kom frå Kina, som har tette økonomiske band til Myanmar. Den kinesiske regjeringa bad partane i Myanmar om å løyse usemjene sine i tråd med grunnlova.

I Myanmars største by Yangon var reaksjonane sprikjande. Tilhengjarar av militæret køyrde gjennom sentrum medan dei vifta med flagg og feira.

Andre vart nervøse og stilte seg i køar for å handle mat og ta ut pengar frå minibankar.

– Det er ekstremt urovekkjande. Eg ønskjer ikkje dette kuppet, sa ein 64-åring til nyheitsbyrået AFP utanfor ein matbutikk. Han ønskte ikkje å oppgi namnet sitt av frykt for represaliar.

– Fare for maktbruk

Myanmar-kjennar og professor Kristian Stokke trur demokratitilhengjarar i Myanmar vil samle seg og vise motstand mot kuppmakarane.

– Eg trur ikkje på ein væpna prodemokratisk kamp. Men det er alltid ein reell fare for at militæret vil reagere med maktbruk overfor fredelege demonstrasjonar og at dette kan eskalere konflikten, seier Stokke til NTB.

Han trur noko av årsaka til kuppet er at dei militære har fått ein svekt posisjon i Myanmar dei siste åra.

I utgangspunktet har dei ein sterk posisjon sidan grunnlova sikrar dei 25 prosent av seta i nasjonalforsamlinga. I tillegg har dei hatt kontrollen over forsvars- og innanriksdepartementet.

Den spesielle grunnlova vart vedteken i 2008, i det militærdiktaturet i Myanmar gradvis vart avvikla.

Påstandar om valfusk

I valet i Myanmar i november i fjor fekk Suu Kyis parti NLD eit overveldande fleirtal.

Militæret kom med påstandar om valfusk, men la ikkje fram nokon handfaste bevis. I den siste veka har det vore frykt for eit mogleg militærkupp.

Hærsjefen Min Aung Hlaing sa onsdag at grunnlova kunne bli sett til side under visse omstende. Seinare forsikra militæret at dei ville overhalde grunnlova – før dei likevel kuppa makta måndag, nokre timar før den nye nasjonalforsamlinga skulle tre saman.

Sjølv hevdar generalane at dei handlar i tråd med ein paragraf i grunnlova som opnar for at dei kan overta makta i ein krisesituasjon.

Dei lovar òg å halde nyval innan eitt år og respektere resultatet.

I mellomtida skal Min Aung Hlaing leie landet, medan visepresident Myint Swe rykkjer opp til å bli fungerande president.

– Mange arrestasjonar

BBC melde om soldatar i gatene både i hovudstaden Naypyidaw og i Yangon i morgontimane måndag. I hovudstaden vart telefon- og internettsambandet kutta. Myanmars statlege TV-kanal MRTV skreiv på Facebook at tekniske problem hindra stasjonen frå å kringkaste.

Soldatar har òg oppsøkt bustadene til leiarane i regionane i landet og frakta dei bort, ifølgje familiemedlemmer.

Vidare har opposisjonspolitikarar, skribentar og aktivistar vorte arresterte, og somme lokale journalistar har gått i skjul av frykt for at dei risikerer det same, skriv New York Times. Alle passasjerflygingar er inntil vidare innstilte.

Historikaren Thant Myint-U, som har skrive fleire bøker om Myanmar, fryktar for framtida.

– Myanmar er eit land som allereie er i krig med seg sjølv, det har flust med våpen, millionar av innbyggjarar som knapt klarer å skaffe seg mat, og det er djupt splitta langs religiøse og etniske skilje, seier han.

Aung San Suu Kyi fekk i 1991 Nobels fredspris for den mangeårige kampen sin for demokrati i Myanmar. I seinare år har ho vorte sterkt kritisert for undertrykkinga av den muslimske rohingya-minoriteten i landet.