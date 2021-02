Alle passasjerfly skal vere stansa i Myanmar

utenriks

Samtidig melder USAs ambassade i Myanmar at vegen som leier til flyplassen i den største byen i landet, Yangon, er stengd.

Ambassaden skriv på Twitter at det har komme rapportar som tyder på at alle flyplassar i Myanmar er stengde.

Ambassaden har òg utskrive eit tryggingsvarsel og skriv at han er klar over at Aung San Suu Kyi er arrestert og at deler av nettilgangen i landet er stengt ned, mellom dei i Yangon.

– Det er moglegheiter for sivil og politisk uro i Myanmar, og vi vil halde fram med å overvake situasjonen, heiter det i meldinga.

Burma er det tidlegare namnet på Myanmar.

(©NPK)