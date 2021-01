Tre koronamutasjonar bekymrar ekspertane

utenriks

Virus muterer ofte, det vil seie at det endrar eigenskapar. Det skjer på ulike måtar. Nokre mutasjonar kan faktisk påføre viruset skadar, slik at det døyr ut. Andre mutasjonar kan føre til at viruset blir spreidd lettare og raskare.

Mutasjonar kan både endre måten virus smittar menneske på – og gjere behandlingar og vaksinar mindre effektive.

Viktig med god overvaking

Det er derfor forskarar nøye overvaker utviklinga. Biolog Daniel Jones ved Ohio State University seier at ein tidleg mutasjon under koronapandemien førte til auka spreiing av viruset rundt om i verda.

– Men sidan starten har det berre vore små endringar i viruset. Men før jul vart det oppdaga ein mutasjon i Storbritannia. Sidan er denne mutasjonen dukka opp i ei rekkje land, mellom anna i Noreg. Dei to andre mutasjonane som vekkjer bekymring, er oppdaga i Brasil og Sør-Afrika.

Denne engelske virusvarianten vart påvist i Nordre Follo tidlegare denne månaden.

Det førte til at alarmen gjekk hos styresmaktene. Dei sette i verk strakstiltak for strengare smittevern (risikonivå 5) i Nordre Follo, Oslo, Ås, Frogn, Indre Østfold, Enebakk, Moss, Våler, Nesodden og Vestby.

Kan vere farlegare

Helseekspertar meinte først at denne mutasjonen ikkje fører til eit farlegare sjukdomsforløp, men nyare informasjon indikerer at mutasjonen kan føre til alvorlegare sjukdom. Men dette er enno ikkje dokumentert.

Det som verkar klart, er at denne mutasjonen smittar lettare. Og fleire sjuke kan føre til fleire innleggingar på sjukehus – og fleire dødsfall.

Folkehelseinstituttet skriv òg på sidene sine at den engelske virusvarianten er meir smittsam i alle aldersgrupper.

Kan bli dominerande i USA

Centers for Disease Control and Prevention i USA fryktar at denne varianten vil bli han dominerande i USA innan mars.

Andre variantar av viruset som gir forskarane grunn til bekymring, er altså oppdaga i Sør-Afrika og Brasil. Også desse mutasjonane skal vere meir smittsame.

I Noreg har vi førebels berre oppdaga eit par tilfelle av den sørafrikanske varianten. Og dei påviste tilfella i Noreg er direkte importerte, skriv FHI.

Folkehelseinstituttet påviste òg i byrjinga av januar virusvarianten frå Sør-Afrika hos ein reisande som kom til Noreg frå Sør-Afrika i desember.

Vaksinar vil verne

Så langt meiner ekspertane at eksisterande vaksinar vil verne mot alle desse tre variantane, sjølv om ein er noko bekymra for at vaksinane skal vere litt mindre effektive.

Ein av dei fremste smittevernekspertane i USA, Anthony Fauci, understrekar òg at det finst metodar for å justere vaksinane slik at dei kan bli meir effektive mot dei ulike virusvariantane.

Auka smitte aukar òg faren for at virus skal mutere. Det er derfor av stor betydning at smitten blir halden nede. Det gjer ein ved gode smitteverntiltak, slik som bruk av munnbind, handsprit og sosial avstand.

– Desto færre menneske som får viruset, jo mindre moglegheit har viruset til å mutere, poengterer Jones.

