WHO: EUs eksportkontroll med vaksinar er svært urovekkjande

utenriks

EU etablerer eit eige register etter ein konflikt med AstraZeneca om tilgang til vaksinar produsert ved anlegg utanfor EU. Det vil gi EU innsyn i om legemiddelselskap planlegg å eksportere vaksinar som er produserte ved anlegg i EU-landa, til land utanfor unionen.

Viss vaksinar som er lova bort til EU-land blir freista eksporterte, kan EU komme til å stanse transporten.

– Dette er ein urovekkjande trend. Det er naudsynt for oss at desse vaksinane blir delte rettferdig mellom alle land, seier WHOs talsperson Mariangela Simao.

Ho understreka òg at det er viktig at vaksineingrediensar får transporterast fritt, sidan ein serie produksjonstrinn i fleire land er naudsynt for produksjon.

