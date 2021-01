Verste økonomiske nedtur i Frankrike sidan krigen

utenriks

Tala frå det nasjonale statistikkbyrået Insee er likevel ikkje fullt så ille som den tidlege prognosen byrået hadde på ein nedgang på 9 prosent. Regjeringa hadde anslått ein tilbakegang på heile 11 prosent.

Eit lyspunkt er at nedturen i siste kvartal ikkje vart like bratt som i perioden mars til mai, dei tre første månadene etter at pandemien nådde landet. I årets tre siste månader fall bruttonasjonalprodukt med beskjedne 1,3 prosent.

Før pandemien ramma var Frankrike eitt av landa i Europa med størst vekst, med ein auke i BNP på 1,5 prosent i 2019.

